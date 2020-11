İzmir depreminde son dakika gelişmesi: Depremde ölenlerin sayısı artıyor İzmir depreminde can kaybı 100'e yükseldi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybı artıyor. AFAD, İzmir depreminde can kaybının 100'e yükseldiğini, 147 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 08:11 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 08:23 Yeni Şafak