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Gündem İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkaya FETÖden hapis cezası
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay'a FETÖ'den hapis cezası

İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Ali Bilkay
Ali Bilkay

İzmir'de 90 sanığın yargılandığı "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında karar açıklanıyor.

Sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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