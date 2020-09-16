Bıçakla boğazını kesip 250 bin lirasını çaldılar: Hırsızlar kaçarken kaza yapınca yakalandı

Ekonomi

Doğru kod yeni fırsat: Pandemi nedeniyle evlerde olan insanların yeni ihtiyaçları ortaya çıktı

İTÜ ARI Teknokent eski Genel Müdürü Deniz Tunçalp, pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren insanların eğlence ihtiyacından tutun da, sağlık hizmetini evde ulaştırmaya, evcil hayvan sahipliğine kadar pek çok yeni ihtiyacın ortaya çıktığını kaydediyor. Tunçalp, bu kodları doğru okuyabilenlerin, ellerindeki bilgi, tecrübe ve kabiliyetlerle yeni fırsat ve çözüm üretebileceğine işaret ediyor.