Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bıçakla boğazını kesip 250 bin lirasını çaldılar Hırsızlar kaçarken kaza yapınca yakalandı
İZMİR

İzmir haberleri: İzmir'de bir kişinin 250 bin lirasını çaldıktan sonra kaza yapan 3 şüpheliden biri yakalandı

Bıçakla boğazını kesip 250 bin lirasını çaldılar: Hırsızlar kaçarken kaza yapınca yakalandı

İzmir'de takip ettikleri Ömer Faruk G.'yi boğazından bıçaklayarak yanında bulunan 250 bin lirayı çalan 3 hırsız araçla kaçarken kaza yaptı. Kaza sonrası iki şüpheli olay yerinden kaçarken Bahadır L. olay yerinde paralarlar birlikte yakalandı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de 250 bin liralık soygun yapan hırsızlar kaza yapınca yakalandı.
İzmir'de 250 bin liralık soygun yapan hırsızlar kaza yapınca yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayıp 250 bin lirasını aldıktan sonra kaçtıkları otomobille kaza yapan 3 şüpheliden 1'i yakalandı.

AA
İzmir'deki hırsızların kaza yaptığı araç.

BIÇAKLA BOĞAZINDAN YARALAYARAK PARASINI ALDILAR

  • Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi 364 sokakta 35 AK 6019 plakalı otomobil ile Ömer Faruk G'nin yanına yaklaşan 3 şüpheli, Ömer Faruk G'yi bıçakla boğazından yaraladıktan sonra yanında bulunan 250 bin lirasını alarak kaçtı.

Ankara'da hırsızlık operasyonu: 12'nci eve girerken kapıda yakalandılar
GÜNDEM
Ankara'da hırsızlık operasyonu: 12'nci eve girerken kapıda yakalandılar

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ömer Faruk G. tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

AA

KAZA YAPTILAR

  • Araçla kaçan şüpheliler, kısa süre sonra Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan atıl durumdaki bir fabrikanın demir parmaklıklarına ve ağaca çarptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerden Bahadır L.'yi gözaltına aldı.

Hırsızın yüzsüzü: Gazetecileri görünce 'İyi çek ağabey' dedi
GÜNDEM
Hırsızın yüzsüzü: Gazetecileri görünce 'İyi çek ağabey' dedi

PARA OTOMOBİLDE BULUNDU

Otomobili inceleyen ekipler araçta bulunan yaklaşık 250 bin lirayı ele geçirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Altı koltukdaha istiyorlar

Altı koltuk
daha istiyorlar

Ayakta yolcu için dikkat çeken talep..
Adanada korku dolu anlar

Adana'da korku dolu anlar

​Kız arkadaşını darp etti ve 9. kattaki balkondan sarkıttı.
CEZERİdevrimsel bir adım

CEZERİ
devrimsel bir adım

​Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi.
Kapıda yakalandılar

Kapıda yakalandılar

​Polis 123 kamerayı tek tek inceleyip takibe aldı.
10 ilde<br>ucuz konut

10 ilde
ucuz konut

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor.
Lozan masaya sürüldü

Lozan masaya sürüldü

Provokasyonu alışkanlık haline getiren Yunanistan'a karşı yeni adım.

Bozkır'dan ilk mesaj

Bozkır'dan ilk mesaj

​Doğu Akdeniz'deki gerilim diplomasi ve barışçıl yollarla çözülmeli.
Türkiye korkusu

Türkiye korkusu

​Yunanistan'dan Doğu Akdeniz gerilimi sonrasında flaş adım.
Yeni rota Meis'in güneyi

Yeni rota Meis'in güneyi

Oruç Reis bakım sonrasında 2 ay boyunca araştırma yapacak.
Sezer'in affettiği teröristler

Sezer'in affettiği teröristler

Af yetkisini kullanmakta rekor kırdı.
Cezeri havalandı

Cezeri havalandı

İlk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
Teröristler o<br>masaya oturamaz

Teröristler o
masaya oturamaz

​ABD, Rusya ve Kahire yönetimi PKK'yı Cenevre'ye götürmek istiyor.
Macron<br>gerçek lider değil

Macron
gerçek lider değil

​Fransızların yüzde 82'si böyle diyor.
Foça komutanı<br>FETÖ'den alındı

Foça komutanı
FETÖ'den alındı

​TSK içindeki kriptolar tek tek deşifre ediliyor.
F-35'e gizlice <br>rakip uçak ürettiler

F-35'e gizlice
rakip uçak ürettiler

​ABD Hava Kuvvetlerinden ortalığı karıştıracak açıklama.
Osman<br>Amca'yı uğurladık

Osman
Amca'yı uğurladık

​Gazetemiz yazarlarından Osman Akkuşak'ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.