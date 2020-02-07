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İZMİR

İzmir'de 2 ayrı suç örgütüne operasyon: 171 şüpheli için gözaltı kararı

İzmir'de 2 ayrı suç örgütüne operasyon: 171 şüpheli için gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Operasyonda ele geçirilen silahlar...
Operasyonda ele geçirilen silahlar...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne yardım etmek, kasten insan öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet, mala zarar verme ve tehdit" suçları kapsamında elebaşılığını S.K. ile D.C'nin yaptığı 2 ayrı "adi suç örgütü"ne yönelik soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 171 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde belirlenen 165 adrese şafak vakti özel harekat polislerinin desteğiyle başlatılan eş zamanlı operasyonda 103 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İkametlerdeki aramalarda çok sayıda tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi.

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Suç örgütü üyeleri hücre evinde yakalandı

İzmir polisi, Menderes ilçesinde suç örgütü üyelerinin kullandığı hücre evini tespit etti. Gözaltına alınanların büyük bölümü de burada yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırsal kesimde ve korunaklı olduğu belirlenen ikamette yakalanan şüphelilerin, yanlarındaki silahları evin dışına atmaya çalıştıkları polis tarafından tespit edildi.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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