İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 aylık bebek Ömer M, Seher S. (29), İsra V. (22), Nasurlah S. (23), Merve M. (3), Kasvara S. (3) ve Linda S. (2) yaralandı.

Durumu ağır olan yaralılardan 5 aylık bebek Ömer M. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, otomobil sürücüsü İsmail M. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.