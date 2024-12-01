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İzmir'de sel felaketi: Çeşme sokakları sular altında kaldı

İzmir'de sel felaketi: Çeşme sokakları sular altında kaldı

16:021/12/2024, Pazar
AA
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İlçede sis ile birlikte sağanağın aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İlçede sis ile birlikte sağanağın aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İzmir'de kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Çeşme ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak şiddetini artırdı.


Çeşme'de etkili olan kuvvetli sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.


Ev ve iş yerlerini su bastı

Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.

Dalyan ve Üniversite mahallelerinde etkili olan yağmur sonrası elektrik kesintileri yaşandı. Bölgedeki yoğun sis ise görüş mesafesini düşürdü.


İlçede sis ile birlikte sağanağın aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.



#İzmir
#Çeşme
#sağanak

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