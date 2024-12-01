İzmir'de sel felaketi: Çeşme sokakları sular altında kaldı

Çeşme'de etkili olan kuvvetli sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Ev ve iş yerlerini su bastı

Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.

Dalyan ve Üniversite mahallelerinde etkili olan yağmur sonrası elektrik kesintileri yaşandı. Bölgedeki yoğun sis ise görüş mesafesini düşürdü.