İzmir'de sel felaketi: Çeşme sokakları sular altında kaldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de sağanak şiddetini artırdı.
Çeşme'de etkili olan kuvvetli sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.
Dalyan ve Üniversite mahallelerinde etkili olan yağmur sonrası elektrik kesintileri yaşandı. Bölgedeki yoğun sis ise görüş mesafesini düşürdü.
İlçede sis ile birlikte sağanağın aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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