Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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