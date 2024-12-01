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Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

14:511/12/2024, Pazar
AA
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İşte iptal edilen seferler.
İşte iptal edilen seferler.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferlerin saatleri ve güzergahları duyuruldu.

Bursa ile İstanbul arasında deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


İptal edilen seferler

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.




#BUDO
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