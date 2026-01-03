Yeni Şafak
İzmir'de trafikte makas atıp emniyet şeridi kullanan sürücüye 23 bin 258 lira ceza

İzmir’de trafikte makas atıp emniyet şeridi kullanan sürücüye 23 bin 258 lira ceza

3/01/2026, Cumartesi
DHA
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak seyreden sürücünün tespit edilmesinin ardından D.B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücüye ilgili maddeler kapsamında 23 bin 258 TL idari para cezası kesildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde makas atıp, emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye atan D.B. (22) isimli kadın sürücüye 23 bin 258 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyreden 35 COC 545 plakalı otomobilin, makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye attığının ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, D.B. isimli kadın olduğu belirlenen sürücüyü gözaltına aldı. D.B’ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 23 bin 258 TL idari para cezası kesildi. Emniyete götürülen sürücü hakkında ayrıca, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.



#Para Cezası
#Trafik
#Makas Atma
