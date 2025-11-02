Yeni Şafak
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde ne var?

15:052/11/2025, Pazar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye süreci olacak.

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve Gazze, toplantının ana gündemini oluşturacak.


Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alınacak.


Kabine toplantısında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti ile yaptığı görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.


EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda ekim ayı enflasyon da masada olacak.


Kabinede enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.


GAZZE'DE SON DURUM

Kabinede Gazze de konuşulacak. İlan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum ele alınacak.


Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da kabinenin gündeminde olacak.


EUROFIGHTER

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ve Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Kabine Toplantısı
#Recep Tayyip Erdoğan
