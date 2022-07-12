​Kaçak geçişe 4 dilde ikaz

Bu sayede sınırı ihlal eden herhangi bir tehdit anında tespit ediliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem bunlardan biri. 40 hoparlörle komuta edilen sistem yasa dışı geçiş ya da teşebbüs halinde devreye giriyor. Sistem kontrol merkezinden komuta edilerek yasa dışı geçişe teşebbüs edenler Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak “askeri yasak bölgeye izinsiz giriş yaptıkları ve bölgeyi terk etmeleri” yönünde uyarılıyor. Yine ASELSAN’ın ürettiği “Şahingöz” termal kamerada tespit ve kişi tanıma özelliği öne çıkıyor. Hedef koordinat yüksek hassasiyetle tespit edilip diğer unsurlara iletiliyor. Sınır ve kritik tesislerin güvenliği için geliştirilen Retina radar, bölgedeki hareketli hedefleri tespit ederek operatöre bilgi veriyor. ACAR radar sistemi de kara ve denizdeki hareketli hedeflerin yanı sıra alçaktan uçan hava hedeflerini tespit edebiliyor.

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