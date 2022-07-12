Gündem Kaçak geçişe 4 dilde ikaz
ANKARA

Kaçak geçişe 4 dilde ikaz

Son teknolojiyle donatılan hudut hattı artık daha güvenli. Söz konusu sistemler, sınırda artık Mehmetçiğin gözle gözetleme yapmasına gerek bırakmıyor. Sınır gözetleme sistemleri için milli olarak geliştirilen hedef tespit algoritmalarıyla, otomatik hedef tespiti yapılıyor.

Abone Ol Google News
Canberk Doğan Yeni Şafak
​Kaçak geçişe 4 dilde ikaz
TSK hudutta kuş uçurmuyor.

Bu sayede sınırı ihlal eden herhangi bir tehdit anında tespit ediliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem bunlardan biri. 40 hoparlörle komuta edilen sistem yasa dışı geçiş ya da teşebbüs halinde devreye giriyor. Sistem kontrol merkezinden komuta edilerek yasa dışı geçişe teşebbüs edenler Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak “askeri yasak bölgeye izinsiz giriş yaptıkları ve bölgeyi terk etmeleri” yönünde uyarılıyor. Yine ASELSAN’ın ürettiği “Şahingöz” termal kamerada tespit ve kişi tanıma özelliği öne çıkıyor. Hedef koordinat yüksek hassasiyetle tespit edilip diğer unsurlara iletiliyor. Sınır ve kritik tesislerin güvenliği için geliştirilen Retina radar, bölgedeki hareketli hedefleri tespit ederek operatöre bilgi veriyor. ACAR radar sistemi de kara ve denizdeki hareketli hedeflerin yanı sıra alçaktan uçan hava hedeflerini tespit edebiliyor.

ASELSAN'dan 24,6 milyon dolarlık sözleşme
EKONOMİ
ASELSAN'dan 24,6 milyon dolarlık sözleşme
20 yıl sonra bir ilk

20 yıl sonra bir ilk

​Euro/Dolar paritesi eşitlendi.
İlk kez görüldü

İlk kez görüldü

'İlginç bir kuş türü ile karşı karşıyayız'
İngilterenin yeni başbakanı 5 Eylülde belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme.

​Ertuğrul Gazi'nin bir deposu Türkiye'deki konutlara 10 gün yetiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.