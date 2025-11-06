Kadastro ve Orman Hukuku Çalıştayı İzmir’de başladı

Kadastro ve Orman Hukuku Çalıştayı açılış oturumu bugün İzmir Kaya Otel’de gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, çalıştayın amacının “aynı olaya aynı karar” anlayışını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

VATANDAŞ ADALETİN HIZLI SAĞLANMASINI BEKLİYOR

Yargıtay Başkanı Kerkez, açılış konuşmasında şunları söyledi:

Ülkemizde Bölge Adliye Mahkemelerimizin faaliyete geçmesinden bu yana, bu mahkemelerimiz bir yandan gelişirken bir yandan da genişledi. Bölge Adliye Mahkemelerimizin sayısının artmasının yanında, her dairenin dosya sayısı da artmıştır.

Bu süreçte ilk derece mahkemesi kararlarının Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına uyumu, tüm Bölge Adliye Mahkemeleri kararlarının kendi aralarında uyumu ve nihayet Bölge Adliye Mahkemelerinin kararlarının Yargıtay ilgili dairesinin içtihatlarıyla uyumu konusunda güzel gelişmeler sağlanmıştır.

Ancak bu konuda henüz tam bir birlikteliğin ve yeknesaklığın sağlanamadığı da bir gerçektir.

İşte bu bağlamda Kadastro ve Orman Hukuku ile ilgili davalar konusunda, Yargıtay’ımızın ilgili dairesi olan 8. Hukuk dairemiz ile Bölge Adliye Mahkemelerimizin tüm ilgili dairelerinin bu çalıştayda bir araya gelmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum.

Bölge Adliye Mahkemelerimizin 8. Hukuk dairemiz ile bir araya gelmesinin yanında tüm bölge mahkemelerimizin ilgili daireleri kendi aralarında da bir araya gelmiş olmaktadır. Bu çalıştayda kadastro ve orman hukuku ile ilgili davalar konusunda, başta 8. Hukuk dairemiz olmak üzere tüm katılımcıların, hukuki görüş ve uygulamalarının, bakış açısı ve değerlendirmelerinin konuşulması, tartışılması ve bir sonuca varılması, bu konularda bir yeknesaklığa ulaşılmasını sağlayacaktır.

Amacımız ve hedefimiz 8. Hukuk Dairemizin içtihatları doğrultusunda, tüm Bölge Adliye Mahkemelerimizin uyum içinde olması, aynı nitelikteki olaylarda aynı kararların çıkması, her davada davanın taraflarının tüm Bölge Adliye Mahkemelerimizde aynı sonuçla karşılaşmalarının sağlanması ve böylece toplum nezdinde yargıya olan güvenin en üst seviyelere çıkmasının temin edilmesidir.

Bu hedeflere ulaşma konusunda burada yapılacak çalışmalar sırasında, Bölge Adliye Mahkemelerimizden gelen tüm değerli katılımcılarımızın, samimi bir aile ortamında olduğumuzu hissederek, kendi görüş ve düşünceleri ile uygulamalarını, özellikle hukuki gerekçeleriyle dile getirmeleri de son derece önemlidir. Eğer varsa tüm tereddütlerin burada giderilmesi, kararların daha doğru ve hızlı verilmesini sağlayacaktır. Burada tüm katılımcılar olarak bizlerin göz ardı etmemesi gereken bir gerçeklik ise, vatandaşlarımızın beklentileridir.

Vatandaşlarımız bizlerden adalet bekliyor. Ve bu adaletin de mümkün olduğu kadar hızlı sağlanmasını bekliyor. Elbette ki vatandaşlarımız bu beklentilerinde sonuna kadar haklıdır. “Aynı Olaya Aynı Karar” hedefi doğrultusunda, bu çalıştay sonunda ülkemizde kadastro ve orman hukuku ile ilgili davalarda yeknesaklığın sağlanması durumunda, gerçekten de adalet hızlı bir şekilde sağlanmış olacaktır.

Bu çalıştayın son derece faydalı ve sonuç odaklı olacağına yürekten inanıyorum. Bu çalıştayın gerçekleşmesinde önemli katkıları olan ve her zaman yanımızda hissettiğimiz Adalet Akademimizin kıymetli başkanı ve tüm ekibine özel olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalıştaya büyük bir özenle ve özveriyle hazırlandığını bildiğim, 8. Hukuk Dairemizin kıymetli başkanı ile değerli Üye ve Tetkik Hakimlerimize de çok teşekkür ediyorum.

Katılımlarıyla ve yapacakları katkılarıyla, çalıştayın çok verimli geçmesini ve güzel sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaklarına emin olduğum, Bölge Adliye Mahkemelerimizin çok kıymetli başkan ve üyelerine de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Son olarak tabi ki Yargıtay birinci başkanlık ekibime ve ev sahipliği yapan İzmir başsavcılığımıza ve Bölge Adliye Başkanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Çalıştayımızın başarılı geçmesi dileklerimle sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum”







