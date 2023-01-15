Kadın mahkûma elektrik ücretsiz: Çocuk mamaları devletten

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, geçtiğimiz günlerde sinyallerini verdiği cezaevlerinde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Bozdağ’ın, ‘Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’le ilgili yapılacağını duyurduğu düzenlemeye göre, yönetmeliğin “elektrikli eşyalar” başlıklı 9. maddesinde değişikliğe gidiliyor. Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların aydınlatma, su ve ısınma giderleri Adalet Bakanlığı tarafından, bunların dışında kendi talepleri ile kullandıkları elektrikli eşyanın elektrik giderleri ise hükümlü ve tutuklular tarafından karşılanıyordu. Ayrıca, cezaevleri, ‘ticarethane abone grubu’ kapsamında yer alıyordu. Hükümlü ve tutuklular da elektrik faturalarını bu tarife üzerinden ödüyordu.

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Yapılan düzenlemeyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin elektrik giderleri ‘Ticarethane abone grubu’ kapsamından çıkarılarak ‘Mesken grubu aboneliğe’ dahil edilecek. Ayrıca ceza infaz kurumunca gerçekleştirilen elektrik tedarik ihalesi veya işlemi sonucunda belirlenen elektrik birim fiyatının EPDK’nın belirlediği mesken aboneliğinden daha düşük fiyatta olması halinde hükümlü ve tutuklular düşük olan birim fiyat üzerinden elektrik faturasını ödeyecekler.

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ÇOCUK VE KADINLARA ÜCRETSİZ

Bunun yanı sıra cezaevlerinde ‘hassas gruplar’ içeresinde yer alan çocuk ve kadın hükümlülere pozitif ayrımcılık yapılacak. Çocuk ve kadın hükümlülerin tüm elektrik giderleri cezaevi bütçesi tarafından karşılanacak.

KIYAFET SINIRLAMASI YUMUŞATILDI

Hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları doğrultusunda oda ve koğuşlarında bulundurabilecekleri giyim eşyalarının artırılmasına ilişkin de düzenleme yapılıyor. Mevcut uygulamada hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar cins ve miktar olarak tek tek sayılmak suretiyle sınırlandırılmıştı. Yapılan düzenleme ile hem hükümlülerin bulundurabilecekleri eşyaların sayısı artırıldı hem de bu eşyaların tek tek sayılması uygulamasından vazgeçilerek beraberinde bulunduracakları eşyalar konusunda hükümlülerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine seçme imkanı tanınarak eşya konusunda esnek bir uygulamaya yasal zemin oluşturuldu.

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