Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Kasım ayından bu yana koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün hayatını kaybetmişti.
Topbaş için öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşimiz, değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beyle yol arkadaşlığımız Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip okulunda başladı. Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi. Yol arkadaşlığımız davada beraber sürdü. Rabbimden geldik tekrardan Rabbimize döneceğiz. İnşallah Rabbim Habibinin sancağı altında buluşturur" dedi.