Gündem Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
POLİTİKA

Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı: Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze töreni Fatih Camii'nde düzenleniyor.
Cenaze töreni Fatih Camii'nde düzenleniyor.

Kasım ayından bu yana koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün hayatını kaybetmişti.

Topbaş için öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşimiz, değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beyle yol arkadaşlığımız Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip okulunda başladı. Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi. Yol arkadaşlığımız davada beraber sürdü. Rabbimden geldik tekrardan Rabbimize döneceğiz. İnşallah Rabbim Habibinin sancağı altında buluşturur" dedi.

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