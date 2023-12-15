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'Kafes 18' operasyonunda yeni gelişme: Çanakkale'de yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-18" operasyonunun Çanakkale ayağında yeni detaylar ortaya çıktı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' suçundan gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

16:47 - 15/12/2023 الجمعة
AA
Üç zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Üç zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Kafes-18" operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.


"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte yağma", "suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde tefecilik", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "tehdit ve hakaret" suçlarından şüpheliler M.T, D.T, M.B. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu İstanbul'da gözaltına alındı
Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu İstanbul'da gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten bulunan biri suç örgütü elebaşı 2 yabancı uyruklunun İstanbul'da yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, "İnterpol kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, İnterpol kırmızı bültenle Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen Kafes-20 operasyonlarıyla yakalandılar." ifadelerini kullandı. İki şüphelinin, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince ortak çalışmayla yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, Chen Xuefen'in Vietnam'a iade işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

#Çanakkale
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#terör
#suç örgütü
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