Kahire'ye stratejik sefer: İran'a müdahale bölge için risk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki günlük Orta Doğu turunda Suudi Arabistan’dan sonra Mısır’ı ziyaret etti. Erdoğan'ı havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı. İki lider daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. İmzalanan anlaşmalar sonrasında Erdoğan ve Sisi ortak basın toplantısında konuştu. Açıklamalarına besmele ile başlayan Erdoğan, “İlk toplantısını 2024 yılı Eylül ayında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle Kahire’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.





ORTAK GÜNDEMİMİZ GAZZE DAVASI

Bölgesel konulara değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze’deki insani dram halen devam ediyor. 11 Ekim’den bu yana 500’ün üzerinde Gazzeli, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 30 kardeşimiz şehit oldu. Şarm El Şeyh Deklarasyonu’nu sabote etmeyi amaçlayan bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz.”





MISIR’LA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

“Gazze’de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır’la birlikte çalışıyoruz. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. İsrail saldırılarıyla tahrip edilmiş olan Gazze’nin yeniden imarı için de aynı şekilde elden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu vesileyle Gazze’ye gönderdiğimiz insani yardımların bölgeye ulaştırılmasında gösterdikleri iş birliği için Mısır makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum.”





FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ

“Görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik. Libya’da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması, Mısır’la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Libyalıların önderlik ve sahipliğinde yürütülecek süreçleri desteklemek noktasında fikir birliği içindeyiz.”





İSRAİL’İN SOMALİLAND KARARINI KABUL ETMİYORUZ

“Sudan’da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz. Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail’in Somaliland’i tanıma kararını kabul etmiyoruz. Somali Federal Cumhuriyeti’ni ve Somamliland bölgesinin geleceğine yönelik adımların tüm Somalilerin iradesini yansıtacak şekilde atılması gerekiyor.”





DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ

“Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye’nin en büyük kazanını tüm bölgemiz olacaktır. Biz Suriye’deki büyük dönüşümün destekçisiyiz. Bu desteği sürdürmekte kararlıyız. Mısır tarafından Suriye’nin birliğinin muhafazasına yönelik yapılan açıklamaları isabetli buluyor ve destekliyoruz. Komşumuz İran’a özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz. İran’la nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir.”





Bölgemiz krizlere gebe kalıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Orta Doğu’daki duruma ilişkin “Bölgemiz çok hızlı bir şekilde krizlere ve çalkantılara gebe kalıyor. (Mısır- Türkiye) Bu iş birliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim” ifadesini kullandı. “Gazze’de şimdi önemli olan insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasıdır” diyen Sisi, “Bu arada sükunetin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda iki devletli çözüm ve Filistin devletinin kurulması son derece önemlidir” değerlendirmesinde bulundu İran’daki gelişmelere değinen Sisi, “İran’daki gelişmeleri de ele aldık. Mısır, İran’da nükleer dosyanın bir çözüme varılması, ülkede ve bölgede barışın sağlanması gerekiyor” diye konuştu. Sisi, “Türkiye ile hem bölgesel hem uluslararası iki ülkeyi ilgilendiren konularda iş birliğini artıracağız. 3. toplantımızı Ankara’da olacak. Kardeşim Erdoğan, Mısır’ın en aziz misafiridir, ilişkilerimizin daha iyi düzeye ulaşmasını, bölgemizde barış ve istikrarın egemen olmasını Allah’tan temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye Togg hediye etti

Ticaret hedefi 15 milyar dolar

Erdoğan, Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Kahire ziyareti vesilesiyle iş dünyasının seçkin temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Mısır'ın, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu, Mısır'la ticaret hacminin 8 milyar doları aştığını gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sıradayız. Bunlar elbette bizleri umutlandıran, bizleri cesaretlendiren rakamlar ancak hedefimiz olan 15 milyar dolar ticaret hacminin halen gerisindeyiz. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."





Aliyev ve Paşinyan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, bu seneki ödüle layık görülen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tebrik etti. Erdoğan mesajında "Kalıcı barışın tesisi yolunda hem İlham Aliyev kardeşimin attığı cesur adımları hem de Sayın Paşinyan'ın ortaya koyduğu kararlı iradeyi son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.





Piramitleri gezdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile görüştü. Al-İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşmenin ardından lider eşleri, Büyük Mısır Müzesi ile Giza Piramitleri'ni ziyaret etti.





8 ANLAŞMA İMZALANDI