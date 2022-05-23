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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Yakalanan üç zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Kahramanmaraşta uyuşturucu operasyonu: Yakalanan üç zanlı tutuklandı
Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapan ekipler, bir miktar paketlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ

  • Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, R.S, Y.S, M.N.D. ile D.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapan ekipler, bir miktar paketlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

  • Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden R.S, Y.S, M.N.D. tutuklandı, D.A ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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