Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Yakalanan üç zanlı tutuklandı

Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatının başladığı günden itibaren bugüne kadar geçen sürede Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa illerinden Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında güvenliği sağlanan bölgelere dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 502 bini aştı.