Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: Yakalanan üç zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ
- Bu kapsamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, R.S, Y.S, M.N.D. ile D.A'yı yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapan ekipler, bir miktar paketlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.
- Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden R.S, Y.S, M.N.D. tutuklandı, D.A ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.