Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Hakan Taşıyan'ın menajerinden ilk açıklama geldi

Daha önce karaciğer ve böbrek nakli olarak zorlu süreçleri atlatan Taşıyan'ın bünyesinin hassas olması, kriz iddialarını güçlendirdi. Hatta doktorların geçmiş operasyonlar nedeniyle müdahalede tereddüt ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat devreye girdiği konuşuldu.