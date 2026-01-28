Yeni Şafak
Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Hakan Taşıyan'ın menajerinden ilk açıklama geldi

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Hakan Taşıyan'ın kalp krizi geçirdiği, hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki sanatçının durumunun ağır olduğu iddia edildi. Açıklama Hakan Taşıyan'ın menajerinden geldi.
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan’ın Ankara’da hastaneye kaldırılması, hayranlarını korkuttu. İlk gelen bilgilerde sanatçının kalp krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu iddia edilse de, beklenen açıklama sanatçının menajerinden geldi.

Daha önce karaciğer ve böbrek nakli olarak zorlu süreçleri atlatan Taşıyan'ın bünyesinin hassas olması, kriz iddialarını güçlendirdi. Hatta doktorların geçmiş operasyonlar nedeniyle müdahalede tereddüt ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat devreye girdiği konuşuldu.

DURUMU KRİTİK

Daha önce karaciğer ve böbrek nakli geçiren sanatçının mevcut sağlık tablosu, tedavi sürecini zorlaştırıyor. Doktorların, geçmişteki bu operasyonları göz önünde bulundurarak anjiyo yapıp yapmama konusunda tereddüt yaşadığı ve konuyu değerlendirmek üzere özel bir sağlık kurulunun toplandığı belirtildi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE

Geçmişte karaciğer ve böbrek nakli geçirmesi nedeniyle sağlık durumu hassasiyetle takip edilen Taşıyan’ın, şiddetli sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sanatçının menajeri Hüseyin Canayaz hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada yüreklere su serpti:

"Sanatçımız kalp krizi geçirmedi. Sırtındaki ağrı nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye gitti. Geçmişteki organ nakilleri nedeniyle doktorlar süreci tedbir amaçlı gözetim altında tutuyor."
