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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kamboçya imamına 19 yıl

FETÖ’nün Kamboçya imamı Mustafa Tatlıyer hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin 8.5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen soruşturma her geçen gün derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında itirafçı olan Mustafa Özgür, FETÖ’nün Kamboçya imamı Mustafa Tatlıyer hakkında ifade verdi. Mustafa Özgür ifadesinde, Tatlıyer’in Kamboçya’da örgüte Zaman International School’da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi. Tatlıcı hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin yurt dışında eğitim öğretim faaliyeti yürütüldüğü algısı çalışıldığına vurgu yapıldı.Şüphelinin 8.5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

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