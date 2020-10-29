"Kanada'nın kamera vermediği Bayraktar TB2 İHA'da ASELSAN sistemi testine başlandı" iddiası

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2’lerle ilgili merak uyandıran bir paylaşımda bulundu. SİHA’larla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin fotoğraflar paylaşan Bayraktar, “Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı arefesinde Bayraktar TB2 ile yeni denemeler yaptık. Milletimizin SİHA'ları Cumhuriyetimizin istikbali için göklerde özgürce uçmaya devam edecek. Semalarımızda Hür ve Özgür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı arefesinde #BayraktarTB2 ile yeni denemeler yaptık.



Milletimizin SİHA'ları Cumhuriyetimizin istikbali için göklerde özgürce uçmaya devam edecek



Semalarımızda Hür ve Özgür#29EkimCumhuriyetBayramımız Kutlu Olsun.#MilliTeknolojiHamlesi ✈🚀🇹🇷 pic.twitter.com/PrNsIV24Ml — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 28, 2020

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Dikkat çeken kamera ayrıntısı

Paylaşılan fotoğraflardan birinde Bayraktar TB2’de kamera sisteminin bulunduğu yerin kapatılması gözlerden kaçmadı.

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Bir başka fotoğrafta ise komuta odasında Selçuk Bayraktar ve kontrol ekibine ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün’ün eşlik ettiği görüldü.

ASELSAN üretimi CATS mı denendi?

Bu durum Kanada’nın bazı teknolojiler için Türkiye'ye yapılan ihracat iznini geçici olarak durdurması üzerine CATS kamera sistemlerinin İHA’lara entegrasyonuna yönelik çalışmaları akıllara getirdi. Fotoğraflardaki ayrıntılar, uzun yıllardır geliştirilen ASELSAN üretimi CATS Hedefleme ve Takip Sistemi’nin Bayraktar TB2’lerde denendiği iddiasını beraberinde getirdi.

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Kanada hükümeti, Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasından rahatsız olarak Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya almıştı. Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.