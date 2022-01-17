Kapı kapı dolaşıp kadınları dinliyor

Ziyaret ettiği aileler arasında yaşlı ve hasta kadınların ayrı bir yer tuttuğunu belirten Dürdane Beyoğlu,”Kimine dert ortağı oluyoruz, kiminin sorunlarının çözülmesine vesile oluyoruz. En önemlisi gönüllere sevgi ekiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Haftada ortalama on aileyi ziyaret ederek sorunlarına çözüm arayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu, kapı kapı dolaşarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadın vatandaşlarla gönül köprüsü kurmuş durumda.

Merkez 12 mahallede bir yılda 600’den fazla aileyi ziyaret eden Beyoğlu, yaşlı ve hasta vatandaşlara moral veriyor, çeşitli konulardaki sorunların çözümü için sağladığı desteklerle dikkat çekiyor.

Bir önceki dönem AK Parti’den milletvekili adayı olan Dürdane Beyoğlu, bu ziyaretleri siyasi bir beklenti ve siyasetçi kimliği ile yapmadığını, bu halkın bir evladı olarak taşıdığı vicdani sorumluluk gereği olarak yaptığını söyledi.

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“Her Günümüz Mahallelerde Geçiyor “

Mahalle ve ev ziyaretlerinde çok büyük bir teveccüh ile karşılaştıklarını anlatan Beyoğlu,”Ben bunu yıllardır yapıyorum. Neredeyse kadın kardeşlerimizle, annelerimizle, evlatlarımızla buluşmadığımız gün yok. Bizi görünce çok mutlu oluyorlar. Önceden haber vermeden gidiyoruz. Çok güzel bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Yaşlı ve hastalara moral desteğinde bulunuyoruz. Elimizden geldiği kadar taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz.” Şeklinde konuştu.