Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den 6 ile 'sarı kod' uyarısı

Türkiye genelinde etkili olan bahar havası kısa sürüyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının aniden düşmesi beklenirken; yurdun büyük bir bölümü kar, kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkisi altına giriyor.

METEOROLOJİ'DEN 6 İLE SARI KODLU UYARI

Özellikle yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yoğun kar ve kuvvetli yağmur nedeniyle MGM tarafından 6 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istenen o iller şunlar:

Bitlis

Hakkari

Muş

Siirt

Van

Şırnak

SAĞANAK VE KAR HANGİ BÖLGELERİ VURACAK?

Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına düşerken, iç ve batı bölgelerde normaller civarında seyredecek. Yağışların etkili olacağı bölgeler ise şöyle ayrılıyor:

Kuvvetli sağanak beklenen yerler: Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Mersin'in doğusu, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş çevreleri. Özellikle Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kar beklenen iller: Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgesi geneli ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri.

Rüzgarın rüzgarın Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde ve Malatya çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise rüzgar rotasını Marmara'nın güneybatısına çevirecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis hadiseleri yaşanması beklenirken; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski ile kar erimesi tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Prof. Dr. Orhan Şen: "İstanbul 9 Dereceye İnecek"

Ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden yaklaşan soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Batı ve Ege bölgelerinde yağışların kesildiğini belirten Şen, şu kritik bilgileri paylaştı:

"Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerine kar yağışı geliyor. Soğuk havanın gelmesiyle birlikte kar yağışı etkili olacak. Hafta sonu Anadolu’ya doğru gidecek. Karadeniz’in iç kesimlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda ve kuzeyinde kar yağışları etkili olacak. Yağışlar az devam edecek. Batı bölge ve Ege bölgelerinde yağışlar kesildi. Önümüzdeki günlerde de yağış beklemiyoruz. Batı bölgelerinde yağışlar önümüzdeki günlerde az olacak. Sıcaklıklar Batı’da İstanbul’da 9 derece civarına inecek. Doğudaki sıcaklıklar 2 derece altına inecek hava sonu gelecek soğuk hava ile birlikte…"







