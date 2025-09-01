Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı; Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köyleri tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2’nci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı.





Karabük'te başlayan yangın Kastamonu'ya ulaştı: Altı köy tahliye edildi Gündem / Kastamonu





Alevlere mücadele karadan devam ederken Araç ilçesine bağlı Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köyleri tahliye edildi.Hızla yayılan yangın nedeniyle Güzelce köyünde üç yapı alevlere teslim oldu.









"Tahliye edilen köy sayısı altıya yükseldi"

Kastamonu Valiliği’nden Araç ilçesinde devam eden iki orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı. Tahliye edilen köy sayısının 6’ya yükseltildiğinin duyurulduğu açıklamada, köylerdeki vatandaşların ve hayvanların güvenli barınma alanlarına yerleştirildiği ifade edildi. Herhangi bir can kaybının olmadığının kaydedildiği açıklamada, "31 Ağustos 2025 tarihinde Karabük Eflani ilçesinde meydana gelen orman yangınının büyümesi sonucu, yangın ilimiz Araç ilçesi Güzelce köyüne de sirayet etmiştir. Orman yangınından dolayı; Güzelce köyünde 31 vatandaşımız, 6 adet büyükbaş hayvan, 100 adet küçükbaş hayvan, Kızılören köyünde 64 vatandaş, 100 adet büyükbaş hayvan, Ahatlar köyünde 74 vatandaş, İhsanlı köyünde 48 vatandaş, 80 adet büyükbaş hayvan, 60 adet küçükbaş hayvan, Akgeçit köyünde 150 vatandaş, 150 adet büyük/küçükbaş hayvan, Şiringüney köyünde 70 vatandaş tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Tahliye edilen vatandaşlar güvenli barınma alanlarına yerleştirilmişlerdir" denildi.

İki yangının da devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Güzelce köyü ve Akgeçit köylerinde çıkan yangın devam etmekte olup, yangına aşağıdaki tabloda listelenen kurumlar belirtilen araç ve personel ile müdahale etmektedir" denildi.

Açıklamada, 3 helikopter ve çevre il ve ilçelerden gelen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, itfaiye, İl Özel İdaresine ait çok sayıda araç ve personelle yangına müdahalenin sürdüğü dile getirildi.

Güzelce ve Akgeçit köylerinde devam eden yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personel ile müdahalenin devam ettiği de kaydedildi.

İkinci yangın çıktı

Kastamonu’nun Araç ilçesi ile Karabük’ün Safranbolu ilçesi sınırındaki Güllüce köyündeki orman yangını sürerken, bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede bir orman yangını daha çıktı.

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Araç ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Ekipler, yangınlara 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve 271 personelin yanı sıra çevre il ve ilçelerden takviye gelen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresine ait çok sayıda araçla havadan ve karadan müdahale ediyor.

Tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinde yaşayan 437 vatandaş ile 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli barınma alanlarına yerleştirildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bakan Yumaklı'dan yangınlara ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyururken, ülke genelinde devam eden diğer yangınlara ilişkin de bilgilendirme yaptı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlardan; Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın- Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale- Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük- Eflani ve Kastamonu- Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" dedi.











