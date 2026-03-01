Karaman’da otomobil motosikletle çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.D. idaresindeki 06 MMD 89 plakalı BMW marka otomobil ile S.D. (20) yönetimindeki 70 ACL 598 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.