Karamollaoğlu Saraçhane'deki programa katılamayacağını duyurdu

Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu, Altılı Masa liderlerinin Saraçhane’de düzenleyeceği programa katılamayacağını duyurdu.
"HASTANE RANDEVUM VAR"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu şu açıklamada bulundu:
"Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum.
Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum."
Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum.
Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum.
Hepimizin ortak talebi:
Önce Adalet,
Her daim Adalet,
Herkese Adalet!
Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum.