Gündem Karamollaoğlu Saraçhanedeki programa katılamayacağını duyurdu
POLİTİKA

Karamollaoğlu Saraçhane'deki programa katılamayacağını duyurdu

Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu, Millet İttifakı liderlerinin Saraçhane'de düzenlediği programa katılamayacağını açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karamollaoğlu Saraçhanedeki programa katılamayacağını duyurdu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu, Altılı Masa liderlerinin Saraçhane’de düzenleyeceği programa katılamayacağını duyurdu.

"HASTANE RANDEVUM VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu şu açıklamada bulundu:

"Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum.

Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum."

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