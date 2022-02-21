Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyon Genel Başkanı Abdurrahman Er’i ziyaret ettikten sonra açıklamada bulunan Remzi Çelik, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinde 260’ncı aile olarak kardeşi Rojbin Çelik için katılım sağladığını söyledi. Remzi Çelik, "Kardeşim Rojbin Çelik çok başarılı bir öğrenciydi. Hayalleri vardı, okuyup öğretmen olacaktı. Ülkeye faydalı bir birey olacaktı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyken HDP Diyarbakır yöneticileri tarafından kandırılıp dağa götürmüşler. Maddi sıkıntılarla kardeşimizi okutmaya çalışıyorduk. Hatta yaşlı babam, yaşlılık maaşını dahi harcamayıp kardeşimi okutabilmek için gönderiyordu. Kardeşim kaybolduktan sonra babam sürekli odasına çekilir hep ağlardı. Bir türlü babamı teselli edemiyorduk. Onu kandırıp götürenlere hep ateş püskürür, Allah’a havale ederdi. En son kardeşimin yokluğunun acısına dayanamayıp bir yaz günü kalbine yenik düşerek vefat etti” dedi.

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'Kardeşimi HDP’liler kandırıp dağa çıkarttı'

Kardeşine de seslenen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buradan HDP’ye sesleniyorum, kardeşimi nasıl kandırıp götürmüşseniz ailesi olarak derhal getirmelerini istiyorum. Kardeşim aramıza gelene kadar HDP önündeki nöbetime devam edeceğim. Kardeşime de buradan sesleniyorum. Derhal örgütten ayrılıp aramıza gelmeni istiyoruz. Dağ asla çözüm değildir, mağaralar asla çözüm değildir. Senin okuyup öğretmen olman gerekiyor. Onun için örgütten derhal kopup aramıza gelmeni istiyoruz. HDP yöneticileri çocuklarını özel okullarda okutup avukat, öğretmen, doktor, hemşire olarak yetiştirip ve ayrıca devlet kurumlarında da en iyi görevlerde yer almaları İçin zemin hazırlarlar. Bunların canlı örnekleri sayısızca vardır. Gerek Hakkari’de gerek Türkiye’nin birçok ilinde kamuda en iyi görevlerde hayatlarını sürdürüyorlar. Çocuklarını el bebek gül bebek büyütürler ve güzel bir gelecek inşa ederler. Bizim gibi gariban, fakir fukara ailelerinin çocuklarını da kandırıp dağa götürüyorlar. Asla hakkımı helal etmiyorum. Mücadelemden kardeşim gelene kadar asla geri durmayacağım. Ben haklı olarak kardeşimi istiyorum. Kardeşimi bana versinler bunu istiyorum.”

Çelik, evlat nöbetinde bulunan ailelere vermiş oldukları destekleri için Doğu Anadolu bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er’e de teşekkür etti.

GÜNDEM HDP ve FETÖ yalanda birleşti

FOTOĞRAF 10 Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 902 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu. Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi, oturma eylemini sürdürüyor. Büyük oğlu 4 çocuk babası Sam Çifçi'nin 21 yaşındayken kardeşini aradığı için evine yapılan baskınla teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirten Çifçi, oğluna kaçıp geri dönmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi: \"İki evladım için gelmişim buraya. Oğlum Rojhat'ı 2015'de HDP ve PKK dağa kaçırdı, diğer oğlum Sami de kardeşinin peşinden dolaştığı için bir grup PKK'lı terörist gece bizim evimizi sararak oğlumu alıp ahıra götürdüler, elini kolunu bağlayarak öldürdülür. Dört çocuk babasıydı. Ben burada iki evlat acısını çekiyorum. Bir evladımı dağda mağaralara mahkum etmişler, diğer oğlumu da mezara mahkum ettiler. Ben evladımı Rojhat'ı istiyorum. Rojhat oğlum bak kardeşin HDP ve PKK tarafından şehit edildi. Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Burada senin için HDP binasının kapısında nöbet tutuyorum. Allah rızası için geri dön gel, kardeşinin yetimlerine bak. Orası senin yerin değil, orası insan yeri değil. 'Devlet sizi öldürecek, sizi cezaevine atacak' diye yalan söylüyorlar size. Bak 34 evladımız anne ve babalarına kavuştu. Polisi görürsen, askeri görürsen teslim ol. Geri dön yeter artık, bizi bu acılar içinde kıvratma.\" Evlat nöbetindeki anne: Dön gel oğlum şehit ağabeyinin yetimlerine bak Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 264 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 902'nci gününde devam ediyor. 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çifçi, büyük oğlunun da kardeşini ararken PKK tarafından kaçırılarak şehit edildiğini belirterek, "Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak" dedi.

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