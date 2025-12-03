Kariyer uzmanları ve denetim elemanlarına yeni mali düzenleme yolda: Komisyonda kabul edildi

Kamu kurumlarında görev yapan merkez teşkilatı kariyer uzmanları, müfettişler, kontrolörler ve yöneticilerin mali haklarına ilişkin uzun süredir beklenen düzenleme için önemli bir adım atıldı. Son yıllarda hekimler, kaymakamlar ve yargı mensupları gibi bazı meslek gruplarına yapılan ek maaş artışlarına karşın, kariyer meslek mensuplarının maaşlarında 2011’den bu yana ilave bir iyileştirme yapılmamıştı.





KPSS A Grubu sınavları, yazılı–sözlü değerlendirmeler, üç yıllık yetiştirilme süreci ve yeterlilik sınavı gibi zorlu aşamalardan geçerek göreve başlayan kariyer meslek personelinin; denetim, inceleme, soruşturma ve kurum içi uzmanlık görevleri yürüttüğü, ayrıca kamu yönetiminin üst kademe yöneticileri için temel insan kaynağını oluşturduğu vurgulandı.





34 bin 200 personeli kapsıyor

Bu tablo nedeniyle yapılan yeni düzenleme; kariyer meslek istihdamının niteliğini korumayı, özel sektörle rekabette geride kalınmamasını ve diğer meslek gruplarıyla bozulan mali dengenin yeniden tesis edilmesini amaçlıyor.



