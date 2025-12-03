Yeni Şafak
Kariyer uzmanları ve denetim elemanlarına yeni mali düzenleme yolda: Komisyonda kabul edildi

15:003/12/2025, Çarşamba
Kariyer meslek mensuplarının maaşlarında 2011 yılından bu yana ek bir iyileştirme yapılmadığı vurgulandı.
Tüm parti gruplarının ortak önergesiyle 2026 Bütçe Kanunu’na eklenen düzenleme, 34 binin üzerindeki kariyer meslek personelinin mali haklarında iyileştirme öngörüyor. Amaç, nitelikli personelin kamuya kazandırılması ve mevcut kadronun korunması.

Kamu kurumlarında görev yapan merkez teşkilatı kariyer uzmanları, müfettişler, kontrolörler ve yöneticilerin mali haklarına ilişkin uzun süredir beklenen düzenleme için önemli bir adım atıldı. Son yıllarda hekimler, kaymakamlar ve yargı mensupları gibi bazı meslek gruplarına yapılan ek maaş artışlarına karşın, kariyer meslek mensuplarının maaşlarında 2011’den bu yana ilave bir iyileştirme yapılmamıştı.


KPSS A Grubu sınavları, yazılı–sözlü değerlendirmeler, üç yıllık yetiştirilme süreci ve yeterlilik sınavı gibi zorlu aşamalardan geçerek göreve başlayan kariyer meslek personelinin; denetim, inceleme, soruşturma ve kurum içi uzmanlık görevleri yürüttüğü, ayrıca kamu yönetiminin üst kademe yöneticileri için temel insan kaynağını oluşturduğu vurgulandı.


34 bin 200 personeli kapsıyor

Bu tablo nedeniyle yapılan yeni düzenleme; kariyer meslek istihdamının niteliğini korumayı, özel sektörle rekabette geride kalınmamasını ve diğer meslek gruplarıyla bozulan mali dengenin yeniden tesis edilmesini amaçlıyor.


Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm parti gruplarının ortak imzasıyla kabul edilen ve 2026 Bütçe Kanunu’na eklenen düzenleme; yaklaşık 34 bin 200 personeli kapsıyor. Düzenleme kapsamında kariyer meslek personeli ile bu kadrolardan yükselen yöneticilere değişen oranlarda mali iyileştirme yapılması öngörülüyor.

