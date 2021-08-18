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KASTAMONU

Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan köprü yeniden açıldı

Kastamonu ve Sinop illerini birbirine bağlayan Akçay çayı üzerinde bulunan Çayağzı köprüsünün selde yıkılması nedeniyle yerine geçici olarak köprü inşaa edildi. 4 günde inşaa edilen köprü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla araç geçişine açıldı.

Haber Merkezi İHA
Kastamonu ve Sinop’u birbirine bağlayan Çayağazı köprüsü yeniden açıldı
4 günde inşaa edilen köprü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla araç geçişine açıldı. ​

Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta 11 Ağustos Çarşamba günü yaşanan sel afetinin izleri silinmeye başladı. Kastamonu ve Sinop illerini birbirine bağlayan Akçay çayı üzerinde bulunan Çayağzı köprüsü, sel felaketinde alabora oldu.

Köprünün yıkılması nedeniyle Kastamonu ve Sinop illerinin birbirine olan bağlantısı kesildi. Hem araç hem de insan geçişinin yapılamaması nedeniyle hem Sinop’ta hem de Kastamonu bölümünde çok sayıda araç ve vatandaşlar mahsur kaldı. Geçici olarak helikopter ve arabalı vapurlarla mahsur kalan vatandaşların tahliyesi sağlandı.

Bakan Karaismailoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Çatalzeytin ilçesine geçerek esnafları ziyaret etti.
Bakan Karaismailoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Çatalzeytin ilçesine geçerek esnafları ziyaret etti.

4 günde inşaa edildi

Mahsur kalan vatandaşların helikopter veya vapurlarla taşınması sürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı ekipleri, 4 gün gibi kısa bir sürede Akçay çayı üzerine yeni köprü inşaa etti. İnşaa edilen köprüde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu. AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile birlikte incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Çatalzeytin ilçesine geçerek esnafları ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu'ndan esnafa geçmiş olsun ziyareti

Esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kastamonu ve Sinop illerinde mahsur kalan araçları ziyaret etti. Araç sürücülerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, köprünün tamamlanması sonrası araç geçişi yapan arabaları uğurladı. Araçlar, karşılıklı olarak hem Sinop hem de Kastamonu bölümlerine köprü üzerinden geçişlerine başladı. Araçlar kadar köprüyü vatandaşlarda kullanmaya başladı. Vatandaşlar, ellerinde valiz veya diğer yaşamsal ihtiyaçlarıyla birlikte köprü üzerinden geçişlerine başladı.


“4 gün olmadan geçici köprü inşaa ederek araçların geçişini sağladık”

Kastamonu ve Sinop il sınırında bulunduklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Arkamızda görülen köprü, Çatalzeytin’i Türkeli ilçesine bağlayan köprüdür. Maalesef geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan sel afetinde köprü adeta ortadan kayboldu. Tabii ki biz bu arada ulaşımı aksatmadık. Hem havadan helikopterlerle transferler sağladık. Ayrıca arabalı vapurlarla da araçları olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gördük. Bu arada çok kısa sürede 4 gün bile olmadan geçici olarak yolu birbirine bağladık. Şu anda araçlar artık Sinop’tan Kastamonu tarafına geçmeye başladılar. Bölgede hem Kastamonu olsun hem de Sinop olsun çok yekun bir mücadele var. Devletimizin bütün kurumları, bütün bakanlıklarımızı bölgede bulunuyor. Hızlıca hayatı normale döndürmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda peyderpey ulaşım aksamlarımızı yoluna koyduk gibi yani acil olan ihtiyaçları şu anda giderdik. ” dedi.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren 1 kişi ile 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sel felaketinin ilk anlarının yer aldığı görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sel sularının hızla caddeyi kapladığı anlar yer alıyor.


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