'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'ye yakın isimlerden tepki

Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS’den 1 gün önce Sözcü gazetesi başta olmak üzere bazı muhalif medya organları “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” anonsu ile haber servis etmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu iddiayı doğruymuş gibi paylaşmıştı.

GÜNDEM Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını tekrarladı

Haberi yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür dilerken, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler bu yalanı dillendirmeye devam etmişti. Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Üniversite sınavı kaldırıldı ama bizim çocuklarımız için değil" demişti.

"Yanlışta ısrar etmenin ne anlamı var?"

Bu durum CHP'ye yakın bazı isimlerin de tepkisiyle karşılaştı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Alişer Delek, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" dediği videoyu paylaşarak şu notu düştü:

REKLAM

Katarlı öğrenciler hakkındaki bir yanlışta bu ısrarın ne anlamı var? Eleştirdiğine, dönüşmeyeceksin. İnsanları bile bile kandırarak, milliyetçiliği körükleyerek mi genç oyları alacaksınız? Yapmayın...

Katarlı öğrenciler hakkındaki bir yanlışta bu ısrarın ne anlamı var?



Eleştirdiğine, dönüşmeyeceksin.



İnsanları bile bile kandırarak, milliyetçiliği körükleyerek mi genç oyları alacaksınız?



Yapmayın... pic.twitter.com/NhSATAIdcl — Alişer Delek (@AliserDelek) June 28, 2021

GÜNDEM T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

"Ne saçma argümanlar ne gereksiz tutum"

Deniz Ülke Arıboğan ise, "Ne saçma argümanlar ve ne gereksiz bir 'yalan bilgide ısrar' tutumu… Kötü muhalefet nedir'e örnek olabilecek bir açıklama" diyerek CHP'lilerin ısrarla yalanı sürdürmesine tepki gösterdi.

Ne saçma argümanlar ve ne gereksiz bir “yalan bilgide ısrar” tutumu…

Kötü muhalefet nedir’e örnek olabilecek bir açıklama. https://t.co/guyFls59vt — Deniz Ülke Arıboğan (@DenizUlke) June 28, 2021