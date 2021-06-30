Gündem Katarlılara sınavsız üniversite yalanını sürdüren Kemal Kılıçdaroğluna CHPye yakın isimlerden tepki
POLİTİKA

'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'ye yakın isimlerden tepki

"Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" haberini yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür dilerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin bu yalanı dillendirmeye devam etmesi partiye yakın bazı isimlerin tepkisiyle karşılaştı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Alişer Delek, "İnsanları bile bile kandırarak, milliyetçiliği körükleyerek mi genç oyları alacaksınız? Yapmayın" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Katarlılara sınavsız üniversite yalanını sürdüren Kemal Kılıçdaroğluna CHPye yakın isimlerden tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS’den 1 gün önce Sözcü gazetesi başta olmak üzere bazı muhalif medya organları “Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi” anonsu ile haber servis etmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu iddiayı doğruymuş gibi paylaşmıştı.

Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti
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Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını tekrarladı
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanını tekrarladı

Haberi yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür dilerken, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler bu yalanı dillendirmeye devam etmişti. Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Üniversite sınavı kaldırıldı ama bizim çocuklarımız için değil" demişti.

"Yanlışta ısrar etmenin ne anlamı var?"

Bu durum CHP'ye yakın bazı isimlerin de tepkisiyle karşılaştı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Alişer Delek, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" dediği videoyu paylaşarak şu notu düştü:

  • Katarlı öğrenciler hakkındaki bir yanlışta bu ısrarın ne anlamı var? Eleştirdiğine, dönüşmeyeceksin. İnsanları bile bile kandırarak, milliyetçiliği körükleyerek mi genç oyları alacaksınız? Yapmayın...

T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi
GÜNDEM
T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi

"Ne saçma argümanlar ne gereksiz tutum"

Deniz Ülke Arıboğan ise, "Ne saçma argümanlar ve ne gereksiz bir 'yalan bilgide ısrar' tutumu… Kötü muhalefet nedir'e örnek olabilecek bir açıklama" diyerek CHP'lilerin ısrarla yalanı sürdürmesine tepki gösterdi.

CHP'li Faik Öztrak'tan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?
OYNAT 01:01
CHP'li Faik Öztrak'tan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlanan 'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek' iddiasını bir adım öteye taşıyan Öztrak 'YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?' diye konuştu.
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