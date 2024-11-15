Kaybedilen davaların avukatlık ücreti ödenmedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, belediye hakkında açılmış ancak kaybedilmiş davalar nedeniyle ödenmeyen borçlar ve avukatların vekalet ücretleri sebebiyle Yavaş’ın alacaklıları konuyu yargıya taşıdı.

Avukat Fatma Saçak Akbulut imzalı suç duyurusunda şüphelilerin, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından yargılanması istendi. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen bir karar Avukat Akbulut’un müvekkili lehine sonuçlandı. Kararda ayrıca Avukat Akbulut’un da 2 milyon 204 bin TL vekalet ücretinin ödenmesine hükmedildi. Ancak belediyeden ödeme alamayan Avukat Akbulut, Mansur Yavaş dışında Ebru Gündeş, Festival Organizasyon şirketi ve ABB Satın alma görevlileri ile ödemeleri gerçekleştiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.