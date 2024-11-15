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Kaybedilen davaların avukatlık ücreti ödenmedi

Kaybedilen davaların avukatlık ücreti ödenmedi

Oğuzhan Ürüşan
04:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Avukat Fatma Saçak Akbulut
Avukat Fatma Saçak Akbulut

Dev bütçeli konserlerle gündemde olan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve belediyedeki satın alma ekibi hakkında alacaklılar ve avukatları suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, belediye hakkında açılmış ancak kaybedilmiş davalar nedeniyle ödenmeyen borçlar ve avukatların vekalet ücretleri sebebiyle Yavaş’ın alacaklıları konuyu yargıya taşıdı.


ORGANİZASYON ŞİRKETİNE ŞİKAYET

Avukat Fatma Saçak Akbulut imzalı suç duyurusunda şüphelilerin, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından yargılanması istendi. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen bir karar Avukat Akbulut’un müvekkili lehine sonuçlandı. Kararda ayrıca Avukat Akbulut’un da 2 milyon 204 bin TL vekalet ücretinin ödenmesine hükmedildi. Ancak belediyeden ödeme alamayan Avukat Akbulut, Mansur Yavaş dışında Ebru Gündeş, Festival Organizasyon şirketi ve ABB Satın alma görevlileri ile ödemeleri gerçekleştiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.






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