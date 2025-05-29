Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın 18 saat sonra tarlada bitkin halde bulundu

Alzheimer hastası Neriman Ergene'nin yakınları sabah saatlerinde annelerinin evde olmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde yaşlı kadının sabah 04.30 sıralarında evinden ayrılarak Çeltikçi Mahallesi istikametine gittiği tespit edildi. Gün boyunca sürdürülen arama çalışmalarına mahalle halkı da katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara 5 Asayiş Timi, JASAT, JAK ve AFAD ekipleri de destek verdi.