Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
Kazada yola savrulan sürücü yaralandı

Kazada yola savrulan sürücü yaralandı

00:3829/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı motosiklet devrilen sürücü yaralandı.

Karaman’da alt geçitte kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü genç kız yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.R.Ş. (19) idaresindeki 70 ABN 173 plakalı motosiklet, alt geçitte sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Karaman
#Motosiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI: Başvurular başladı mı? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hemşire, Ebe, Tekniker ve Büro Personeli kadro ve branş dağılımı