Kılıçdaroğlu CHP'li başkanın tehdit ettiği gazetecinin öldüresiye dövülmesini görmezden geldi

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde usulsüzlük yapıldığını ortaya çıkaran ve Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehdit edildiğini açıklayan gazeteci-yazar Ergün Poyraz evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı.

3 kişi tarafından öldüresiye dövülen Ergün Poyraz'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Öte yandan Poyraz'a saldıran zanlılar polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

CHP'DEN SES SEDA YOK

Ergün Poyraz'ın saldırıya uğramadan önce CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehdit edildiğini açıklamasına rağmen CHP'den bir açıklama gelmedi.

HAMZA DAĞ: BAĞIRIP, ÇAĞIRIP YAVUZ HIRSIZLIK ETMEYİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP Liderine seslenen Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

"Gazeteci Ergün Poyraz CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin ihale usulsüzlüğünü yazdı. Belediye Başkanı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Saldırıya uğradı. Sn. Kılıçdaroğlu belediye başkanınızı arayıp hesap sorun, bağırıp çağırıp yavuz hırsızlık etmeyin."

Gazeteci Ergün Poyraz;

📌 CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin ihale usulsüzlüğünü yazdı.

📌 Belediye Başkanı tarafından tehdit edildiğini söyledi.

📌 Saldırıya uğradı.

Sn. @kilicdarogluk belediye başkanınızı arayıp hesap sorun, bağırıp çağırıp yavuz hırsızlık etmeyin. pic.twitter.com/Gn2M2J9aqD — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) April 12, 2022