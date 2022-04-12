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POLİTİKA

Oda TV CHP'li başkana paravan oldu: Gazeteciye tehdit iddiaları kulak arkası edildi

Kuşadası Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü yapıldığını ve CHP'li başkan Ömer Günel tarafından tehdit edildiğini duyuran gazeteci-yazar Ergün Poyraz evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Ergün Poyraz'a saldıran 3 kişinin yakalandığını duyuran Oda TV, haberinde ne CHP'nin, ne de Poyraz'ı tehdit ettiği öne sürülen CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel'in adını anmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oda TV CHPli başkana paravan oldu: Gazeteciye tehdit iddiaları kulak arkası edildi
Ergün Poyraz

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yaptığını duyuran gazeteci-yazar Ergün Poyraz evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Eşi yanındayken üç kişi tarafından darp edilen Poyraz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

CHP'Lİ BAŞKANIN TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Ergün Poyraz, saldırıya uğramadan önce CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.

Ergün Poyraz'a düzenlenen saldırının yankıları devam ederken saldırganların yakalandığını duyuran Oda TV'nin haberi tepki çekti. Haberi, Ergün Poyraz'ı tehdit ettiği öne sürülen CHP'li başkan Ömer Günel'in adını geçirmeden servis eden Oda TV, saldırının arkasında organize bir ihale yolsuzluğu şebekesi olduğunu öne sürdü.

ODA TV ÖMER GÜNEL'İN ADINI BİLE GEÇİRMEDİ

Ergün Poyraz'ın Kuşadası Belediyesi'ne ihbar mektubu yazdığını ve mektubun sızdığını öne süren Oda TV, CHP'li Günel'in Poyraz'ı tehdit ettiği iddialarına yer vermedi.

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