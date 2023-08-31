Kılıçdaroğlu il ve ilçe başkanlarıyla buluşurken tabanda hâlâ aynı çağrı: İstifa et

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gençleri hedef alarak "Bu kendiliğinden oluşmuş bir hareket değil" dedi. Muhalefetin başarısızlığının faturasını yine iktidara kesmeye çalışan Gürses, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin iktidar tarafından kurulduğunu öne sürdü.