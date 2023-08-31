Kılıçdaroğlu il ve ilçe başkanlarıyla buluşurken tabanda hâlâ aynı çağrı: İstifa et

Kılıçdaroğlu CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'yı kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos’ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla, 28 Ağustos’ta da CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanları ile genel merkezde bir araya gelmişti.
Kılıçdaroğlu bugün de parti genel merkezinde, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve kongrelerini tamamlayan Ankara'daki ilçe başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
'İstifa et' çağrılarıyla doldu
Söz konusu toplantıya ilişkin fotoğraflar CHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşım, CHP'lilerin 'İstifa et' çağrılarıyla doldu.