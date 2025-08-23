CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Dündar'a yönelik, "Gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin kepazeliğini söylemek görevim." ifadelerini kullandı.

Dündar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor" dediğini iddia eden bir paylaşıma "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunu yapmıştı.

Dündar'ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu bugün yaptığı paylaşım ile açıklamada bulunarak cevap verdi.

"Islah olmaz muhterisler"

Paylaşımında, "Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, söylemediği bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına Dündar'ın, "Demek ki CHP doğru yolda" diyecek kadar gözünü kötülük bürüdüğünü belirterek, "Islah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir." dedi.

Ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğu bir yakını olmadığı gibi öyle bir üslubunun olmadığını da belirten Kılıçdaroğlu, "Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

"Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş"

İki arasında alevlenen bu atışmanın ardından Dündar, Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan sözlerine cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dündar, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için 'kepaze' demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş" ifadesini kullandı.











