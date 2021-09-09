Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Paçacı'ya yanıt: Hepimiz ayrı ayrı partileriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ittifak ortağı İYİ Parti'yi rahatsız etmiş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı.

"BAŞKASI ADINA KONUŞAMAM"

Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Cihan Paçacı’nın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, "Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Sayın Akşener ile belli aralıklarla görüşüyoruz. İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok" dedi.

GÜNDEM CHP'den İYİ Parti’ye yanıt: Paçacı’nın sözleri maksadını aşan tonda

GÜNDEM İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bize sormadan konuşuyor