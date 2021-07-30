Gündem Kiliste başlayan orman yangına karşı verilen mücadeleye Gaziantep büyükşehir İtfaiyeside katıldı
YEREL GÜNDEM

Kilis’te başlayan orman yangına karşı verilen mücadeleye Gaziantep büyükşehir İtfaiyesi’de katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kilis’te başlayan orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kilis’te başlayan orman yangına karşı verilen mücadeleye Gaziantep büyükşehir İtfaiyesi’de katıldı
Ekipler

Kilis’e bağlı Demirciler ve Gülbaba Kırsal Mahalleleri arasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla mücadele için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca kısa sürede destek verildi. Saat 14.00’da başlayan alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katılan itfaiye ekipleri, yangının ormanlık arazide yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerde faaliyetlerini sürdürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yapılan mücadeleye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve bölge belediye ekipleri katıldı.

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