Kilis’te başlayan orman yangına karşı verilen mücadeleye Gaziantep büyükşehir İtfaiyesi’de katıldı

​Yangın mağduru vatandaştan İYİ Partililere tepki: Haneme girmeyin benim için yapacağınız bir şey yok

Osmaniye'de çıkan yangında evi yanan Mahmut Torşahin, bölgeyi ziyaret eden aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in de bulunduğu heyeti evine sokmadı. Yangın mağduru vatandaş, İYİ Partili Önşen'e, 'Çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen. Sizin benim için yapacağınız bir şey yok' diyerek tepki gösterdi.