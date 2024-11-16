Kimlik avcıları hayatını kabusa çevirdi: Akademisyen Fikret Soyal 'lütfen yardım edin' diyerek sosyal medyada paylaştı

'Lütfen Yardım Edin! Ben Fikret Soyal. 47 yaşında 3 çocuk babasıyım, bir üniversitede öğretim üyesiyim.' Bu sözler İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Fikret Soyal'a ait. 'Yaklaşık 1 ay önce kimliğimin fotokopisi ile kredi çekilmeye çalışıldığını fark ettim.





Durumu bankalara ve karakola bildirmeme rağmen kimse yardımcı olmuyor! Neresinden tutsam elimde kalıyor ve bir muhatap bulamıyorum!' diyen Fikret Soyal yaşamını kabusa çeviren dolandırıcılığa karşı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek başına gelenler için yardım istedi.





İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Fikret Soyal.





İşte Fikret Soyal'ın mesajı...

'Mağdurum ve bir muhatap bulamıyorum!'

Şahıslar bankaya ben gibi başvurup adres bilgilerimi güncelliyor, kredi çekiyor, yeni bir kredi kartı alıyor. Her şeyi anladım ama bankalar bunun için benimle niye iletişime geçmiyor?

Adıma çekilen kredi toplamı 607 bin 414 lira.





'Kredi çekmeye devam ediyorlar'

17 Ekimde Garanti BBVA’dan aldığım bir mesajla uyandım. Bunun üzerine karakola gidip şikayetçi oldum.

9 farklı bankaya aynı anda başvurulmuş. Hepsi ile tek tek görüşmeme rağmen hala adıma kredi çekilmeye devam ediyor!









Örneğin Türkiye’de TOM Katılım bankası diye bir banka varmış. Hiçbir şubesi olmayan bu dijital banka adıma kredi kartı çıkarıldığı için beni aradı. Talep bana ait değil, lütfen adıma yapılan tüm işlemleri durdurun, şu an kimlik bilgilerim dolandırıcı bir çetenin elinde dedim.





'Borç benim değil, krediyi ben çekmedim'

Tamam biz işlemleri iptal edeceğiz diyerek telefonu kapattılar.

Bugün öğreniyorum ki TOM bankasıyla 10'larca defa görüşmeme rağmen dolandırıcılara adıma kredi kartı teslim edilmiş. Bu karttan 90 bin lira civarında harcama yapılmış.

Şimdi de sanki ben mağduriyetimi hiç belirtmemişim gibi benden borcumu ödememi istiyorlar. Borç benim değil, krediyi ben çekmedim, üstelik durumu bildirmeme rağmen kredi veren sizsiniz!









'Hemen şubeye gittim ve daha da şok oldum'

Hala dolandırıcının numarasını sistemden silmemişler! Kimin yanındasınız?

Nasılsa polise ve bankalara durumu bildirdim diye rahatlamışken 9 Kasımda hiç hesabım bulunmayan İş Bankası'ndan eve gelen kredi kartıyla şoka uğradım.

Bankada 3 kredi kartım olduğunu öğrendim. Hemen şubeye gittim ve daha da şok oldum. Adıma 450 bin lira kredi çekilmiş!





12 Kasımda savcılığa yaptığım başvuruya rağmen Aktif Bank ve Akbank'tan yeni kredi kartı başvuruları yapıldığını öğrendim. Dolandırıcılar hala aktif!

Bu bankaların dolandırıcının numarası olan 0545*** numarayı sistemde hala tutuyor olmalarını anlayamıyorum!





Kimlik avı dolandırıcılığı...

Sadece ben değil, tanıdıklarımdan da benzer olaylar yaşayanlar olduğunu öğrendim.

Bu olay, bankacılık sistemimizde ciddi bir güvenlik açığı olduğunu gösteriyor. Kimlik avı dolandırıcılığına karşı önlemler yetersiz.

Vatandaş olarak hem maddi hem manevi zarara uğruyoruz. Yetkililerin acilen harekete geçmesi için ne yapmamız lazım!

Savcılık neden bir şey yapmıyor? Mağdurum ve bir muhatap bulamıyorum!



