Kiraz’ı şehit edenlere ağır müebbet

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili görülen davada karar çıktı. Savcıyı şehit eden 2 teröriste silah temin eden Mustafa Koçak ve Murat Canım ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım’ın, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, bu sanıkları ayrıca, savcı Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili, “kasten öldürmeye yardım” suçundan 27 yıl, “kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 12 yıl ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan 3 yıl (2 bin 700 lira da adli para cezası) olmak üzere toplam 42’şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Gezi Parkı eylemlerinde Berkin Elvan’ın öldürülmesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 31 mart 2015’de İstanbul Adliyesi’ndeki makamında DHKP/C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak şehit edilmişti. Davada 4’ü tutuklu 9’u firari 14 sanık yargılanıyordu. Sanıklardan avukat Murat Canım, cinayetin işlendiği silahı temin etmek, Mustafa Koçak ise silahı, olayı gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla’ya ulaştırmakla suçlanıyorlardı.

OYNAT 00:53 "Bir Selim kardeşimiz şehit olur binlerce Selim kardeşlerimiz gelir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katıldı. Törende DHKP-C'li teröristlerin şehit ettiği savcı Mehmet Selim Kiraz'ı da anan Erdoğan, 'Bir Selim kardeşimiz şehit olur ama ardından binlerce Selim Kiraz kardeşlerimiz gelir. O kararlarını adil verdiği için şehit oldu. Onlara yaranma gayreti içerisinde olan bir yargıç olsaydı herhalde başına bunlar gelmezdi.' diye konuştu BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder