Kırıkkale'de terör operasyonu: 3 zanlı yakalandı

17:229/10/2025, Perşembe
AA
Kırıkkale'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu zanlılar, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu A.A, E.K. ve F.F.D'yi yakaladı.


Yabancı uyruklu zanlılar, yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.



#Kırıkkale
#PKK/KCK
#terör örgütü propagandası
