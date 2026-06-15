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Kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarpıp yan yattı: İki yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarpıp yan yattı: İki yaralı

23:4015/06/2026, Pazartesi
IHA
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Yan yatan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yan yatan araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Mercedes marka otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak yan yattı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bakırköy’de Mercedes marka otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından önündeki araca çarparak yan yattı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarpıp yan yattı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bakırköy Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi Strasburg Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BIC 459 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yan yatan araçta sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişiyi kurtardı. 2 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili ilgili inceleme sürüyor.



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