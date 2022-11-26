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İSTANBUL

Kitap şehre dönüyor: İki yıl sonra yeniden

39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2 yılın ardından yeniden kapılarını açacak. 3-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek fuarda bine yakın yayınevi ve kuruluş yer alırken, 350 binden fazla kitap çeşidi okuyucuyla buluşacak. Fuara, 750 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kitap şehre dönüyor: İki yıl sonra yeniden
Arşiv.

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (Tüyap) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 3-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, “Kitap Şehre Dönüyor” sloganıyla Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde 39. kez kapılarını açacak fuarın detayları açıklandı. Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, etkinliğin Türkiye’nin farklı noktalarında hazırlanan Tüyap kitap fuarlarının en büyük halkası olduğunu söyledi. En son 2019’da düzenlenen fuarın bu yıl 39. kez açılacak olmasından heyecan duyduklarını ifade eden Ersözlü, “2019’da kaldığımız yerden devam ediyoruz, aynı büyüklükte fuarımızı açmak için tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. ‘Kitabın Büyülü Dünyası’ temasıyla gerçekleşecek fuarımızda bine yakın yayınevi, marka, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. 750 binin üzerinde ziyaretçinin yoğun ilgisini bekliyoruz.” dedi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de “İstanbul Kitap Fuarı, yayımlanmış ve mevcudu bulunan yaklaşık 350 binden fazla kitap çeşidimizin en az 200 bine yakın adediyle kültürel çeşitliliğimizin sergilendiği ve okurla kitaplarımızın buluştuğu en önemli alanlarımızdan birisi olma özelliğindedir.” ifadesini kullandı.

300’E YAKIN KÜLTÜR ETKİNLİĞİ

Kitapseverlerin pek çok yayınevini bir arada bulma ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulacakları fuara, yurt içi ve yurt dışından bine yakın yayınevi ile sivil toplum kuruluşu katılım sağlayacak. Fuarda ayrıca Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Kosova’nın da içerisinde bulunduğu odak pazar ülkelerinden yetkililer, katılımcı yayınevleri temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek, telif alışverişinde bulunacak. Almanya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Romanya’dan yayınevleri de fuarın uluslararası salonunda yer alacak. Fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300’e yakın kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 2 bine yakın yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecek.

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