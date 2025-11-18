Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
KIZILELMA’ya hayalet göz: TOYGUN’la görünmeden vuracak

KIZILELMA’ya hayalet göz: TOYGUN’la görünmeden vuracak

04:0018/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kızılelma.
Kızılelma.

Aselsan’ın geliştirdiği düşük görünürlüklü 5. nesil Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN, insansız savaş uçağı KIZILELMA’ya başarıyla entegre edildi. Dünyada ilk kez insansız uçağa takılan ve iki ayrı uçuş testinde denenen sistem üstün performansıyla göz doldurdu. KIZILELMA, sadece 5. nesil uçaklarda bulunan bu teknolojiyle hedefleri radara yakalanmadan işaretleyebilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilen Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) TOYGUN, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya entegre edilerek uçuş gerçekleştirdi. Geçen hafta Çorlu’da icra edilen iki ayrı uçuş testinde denenen sistem üstün performans sergiledi. Testlerde farklı irtifa ve hız rejimlerinde stabil görüntü üretimi, hareketli hedeflerde uzun menzilli takip kararlılığı ve lazer hedefleme fonksiyonlarının yüksek doğrulukla çalışması başarıyla doğrulandı. Testler gömülü EOTS teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor. F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar KIZILELMA’da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor.

DÜNYADA İLK KEZ İNSANSIZ UÇAKTA

TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA’nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor. Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor. Bayraktar KIZILELMA’ya bu teknolojinin başarıyla entegre edilmesiyle birlikte Türkiye bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu.

DÜŞMANIN DERİNLİKLERİNE SIZABİLECEK

ASELSAN’ın kızılötesi banttaki en gelişmiş ürünü olan TOYGUN, Bayraktar KIZILELMA’ya sahada önemli avantaj sağlayacak. Bayraktar KIZILELMA, bu kabiliyet sayesinde düşük görünürlük avantajını kaybetmeden düşman derinliklerine sızabilecek. Radara yakalanmadan hedefini tespit edebilecek, lazerle işaretleyebilecek ve milli mühimmatları kullanarak hedefleri imha edebilecek.



#Kızılelma
#Toygun
#Savunma Sanayi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbul’da 18 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak yerler açıklandı