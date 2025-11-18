KIZILELMA’ya hayalet göz: TOYGUN’la görünmeden vuracak

ASELSAN tarafından geliştirilen Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) TOYGUN, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’ya entegre edilerek uçuş gerçekleştirdi. Geçen hafta Çorlu’da icra edilen iki ayrı uçuş testinde denenen sistem üstün performans sergiledi. Testlerde farklı irtifa ve hız rejimlerinde stabil görüntü üretimi, hareketli hedeflerde uzun menzilli takip kararlılığı ve lazer hedefleme fonksiyonlarının yüksek doğrulukla çalışması başarıyla doğrulandı. Testler gömülü EOTS teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor. F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar KIZILELMA’da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor.

DÜNYADA İLK KEZ İNSANSIZ UÇAKTA

TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA’nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor. Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor. Bayraktar KIZILELMA’ya bu teknolojinin başarıyla entegre edilmesiyle birlikte Türkiye bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu.

DÜŞMANIN DERİNLİKLERİNE SIZABİLECEK

ASELSAN’ın kızılötesi banttaki en gelişmiş ürünü olan TOYGUN, Bayraktar KIZILELMA’ya sahada önemli avantaj sağlayacak. Bayraktar KIZILELMA, bu kabiliyet sayesinde düşük görünürlük avantajını kaybetmeden düşman derinliklerine sızabilecek. Radara yakalanmadan hedefini tespit edebilecek, lazerle işaretleyebilecek ve milli mühimmatları kullanarak hedefleri imha edebilecek.







