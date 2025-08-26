Kızını kurtarmak isterken kendisi boğuldu: Emet Çayında akıntıya kapıldı

Olay, Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Düğüncüler Köyü Emet Çayında meydana geldi. Ailesiyle birlikte gezintiye çıkan 45 yaşındaki Hüseyin Husten, çayın yanından geçerken 5 yaşındaki kızının suya düştüğünü gördü. Kızını kurtarmak için suya atlayan Husten, kızını kenarı itmeyi başardı. Vatandaşlar tarafından kız, kenarı çıkarıldı. Ancak kızını kurtaran baba, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.