Kızını kurtarmak isterken kendisi boğuldu: Emet Çayında akıntıya kapıldı

12:2226/08/2025, Salı
IHA
Bursa’da kızının Emet Çayına düştüğünü gören baba Hüseyin Husten, peşinden suya atladı. Vatandaşlar tarafından küçük kız sağ salim çıkarılırken, baba Husten akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Düğüncüler Köyü Emet Çayında meydana geldi. Ailesiyle birlikte gezintiye çıkan 45 yaşındaki Hüseyin Husten, çayın yanından geçerken 5 yaşındaki kızının suya düştüğünü gördü. Kızını kurtarmak için suya atlayan Husten, kızını kenarı itmeyi başardı. Vatandaşlar tarafından kız, kenarı çıkarıldı. Ancak kızını kurtaran baba, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.


İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalış ekibi, Husten’in cansız bedenine kıyıdan 10 metre açıkta 2 metre derinlikte buldu.


Kızını kurtarmak isterken, canından olan babanın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.



#Hüseyin Husten
#Bursa
#Büyükorhan
#Emet çayı
#Boğulma
#Ölüm
#Baba
#Kız
