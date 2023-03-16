Kobani davasına üçüncü erteleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi ve terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi. Karayılan, "Apo’nun özgür olma vakti gelmiştir. Artık bu aşamadayız. Biz yalnızca tecride karşı değil, -tabii tecride karşı da mücadele gerekiyor-, esas olarak Önder Apo’nun özgürlüğü için mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır" ifadeleriyle bebek katilinin özgürlüğünü savundu.