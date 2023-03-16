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Kobani davasına üçüncü erteleme

Kobani davasında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK’lı elebaşlarının da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bazı sanık avukatları, deprem nedeniyle mazeret bildirerek duruşmanın ertelenmesini talep etti. Dava 12 Nisan’a erteledi.

Abdullah Sarica
04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kobani davasında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK’lı elebaşlarının da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya, bazı sanık avukatları katıldı. Davanın dünkü duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyordu. Ancak bazı sanık avukatları, deprem nedeniyle mazeret bildirerek duruşmanın ertelenmesini talep etti. Savcının esas hakkındaki mütalaası hazır olmasına rağmen üçüncü kez verilemedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davayı 12 Nisan’a erteledi.


PKK elebaşı Murat Karayılan bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi: 'Artık Apo'nun özgür olma vakti gelmiştir'
PKK elebaşı Murat Karayılan bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi: 'Artık Apo'nun özgür olma vakti gelmiştir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi ve terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi. Karayılan, "Apo’nun özgür olma vakti gelmiştir. Artık bu aşamadayız. Biz yalnızca tecride karşı değil, -tabii tecride karşı da mücadele gerekiyor-, esas olarak Önder Apo’nun özgürlüğü için mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır" ifadeleriyle bebek katilinin özgürlüğünü savundu.


#Kobani Davası
#Selahattin Demirtaş
#Figen Yüksekdağ
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Kobani davasına üçüncü erteleme
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