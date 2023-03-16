Kobani davasına üçüncü erteleme

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Kobani davasında, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK’lı elebaşlarının da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya, bazı sanık avukatları katıldı. Davanın dünkü duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyordu. Ancak bazı sanık avukatları, deprem nedeniyle mazeret bildirerek duruşmanın ertelenmesini talep etti. Savcının esas hakkındaki mütalaası hazır olmasına rağmen üçüncü kez verilemedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davayı 12 Nisan’a erteledi.