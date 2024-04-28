Koca Yusuf Gabar’da sondaja başladı: Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkaracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bayraktar, açıklamasında "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi Koca Yusuf TP1500, 43,2 metre kule yüksekliğine, 7,6 metre masa yüksekliğine, 5 bin metre sondaj kapasitesine ve 1500 hp kanca gücüne sahip.