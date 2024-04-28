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Koca Yusuf Gabar’da sondaja başladı: Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkaracak

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi 'Koca Yusuf TP1500' Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda 'Türkiye'nin en kaliteli petrolünü' çıkarmak için sondaj çalışmalarına başladı.

Seren Som
10:32 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 10:50 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Koca Yusuf TP1500
Koca Yusuf TP1500

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bayraktar, açıklamasında "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi Koca Yusuf TP1500, 43,2 metre kule yüksekliğine, 7,6 metre masa yüksekliğine, 5 bin metre sondaj kapasitesine ve 1500 hp kanca gücüne sahip.




#Gabar
#Koca Yusuf
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Alparslan Bayraktar
#Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası
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