Koca Yusuf Gabar’da sondaja başladı: Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkaracak

Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi. Türkiye ekonomisinin de en kronik problemlerinden bir tanesi cari açık. Cari açık tarafında ise en büyük etki enerji ithalatından kaynaklanıyor. Yani Türkiye bir yandan gelişmiş ülke olma yolunda ilerlerken daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor diğer yandan ithal ettiği enerji de makro ekonomik dengeleri açısından olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bu bakımdan Türkiye için her bir damla petrol ve her bir metreküp doğalgazın değeri sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik