Kocaeli'de çatısı hasarı oluşan 5 okul için tatil kararı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, fırtına sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çatı bölümlerinde zarar oluştuğu tespit edilen okullarda, öğrenci ve personelin can güvenliği göz önünde bulundurularak tatil kararı alındı.


DARICA'DAKİ 5 OKUL İÇİN TATİL KARARI

9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okullar şu şekilde açıklandı:

"Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mehmet Akif Ortaokulu."


Eğitim-öğretimin, yapılacak çalışmaların ardından güvenli hale gelmesiyle yeniden başlayacağı bildirildi.


Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi

Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kültür Mahallesi'nde, yapımı süren 3 katlı bir binanın çatısı ile Cumhuriyet Caddesi'nde bir iş yerinin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.


Cumhuriyet Caddesi'ndeki anayol geçici olarak trafiğe kapatıldı, çatının çarptığı iş yeri ve evlerin camlarında hasar oluştu. Yeşil Mahalle'de de iki katlı yapım aşamasındaki bir evin çatısı uçarak elektrik tellerini kopardı.


Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, çöp kovaları yollara savruldu. Uçan çatılar ve devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince yol kenarına alındı.


Kocaeli

Kocaeli'nin Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak'ta bir ağaç kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağaç parçaları park halindeki bir otomobile zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ağacı bölgeden kaldırdı. Gebze ve Dilovası'nda da bazı binaların uçan çatıları, belediye ekiplerince yol kenarına alındı.

