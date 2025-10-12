Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli’de feci kaza: Sürücü yola fırladı araç ters döndü

Kocaeli’de feci kaza: Sürücü yola fırladı araç ters döndü

08:2812/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ters dönen araçtan sürücü kendi imkanları ile çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçtan sürücü kendi imkanları ile çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli D-100 Karayolu’nda 2 otomobilin karıştığı kazada, çarpmanın şiddetiyle bir araç sürücüsü yola fırlarken, diğer araç ise ters döndü.

Kocaeli'deki kaza, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A. hakimiyetinde bulunan 34 HP 5478 plakalı otomobil, önünde seyreden M.A.E idaresindeki 28 ACM 136 plakalı Tofaş marka otomobile çarparak ters döndü. Çarpmanı şiddetiyle Tofaş marka otomobil sürücüsü yola fırlarken, araç ise adeta parçalandı.

Ters dönen araçtan sürücü kendi imkanları ile çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı. Tofaş marka araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza sebebiyle araçlarda ciddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kocaeli
#kaza
#Gebze
#Osman Yılmaz Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi