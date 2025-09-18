Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu: Mürettebat tahliye edildi

Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu: Mürettebat tahliye edildi

10:3018/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kargo gemisi karaya oturdu
Kargo gemisi karaya oturdu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Pembe Kayalıklar mevkiinde sabah saatlerinde kargo gemisi karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ve ilgili ekipler mürettebatı tahliye etti.

Edinilen bilgiye göre, "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı.


  • Çarpmanın etkisiyle gemi karaya oturdu. Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye sahil güvenlik ve ilgili ekipler sevk edildi.



#kocaeli
#kargo gemisi
#Kandıra
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz, sözleşmeli, kadrolu, memur ve işçi alımı yapan kamu kurumları hangileri?