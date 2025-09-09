Kocaeli’de okul çevrelerinde dev narkotik denetimi: Yüzlerce polis sahaya indi

Kocaeli’de narkotik polisleri, okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 488 polis ekibi, bin 551 kişinin GBT sorgusunu yaptı ve 384 aracı kontrol etti. Denetimler sırasında kurallara uymayan 15 araca toplam 174.465 TL para cezası kesildi.
