Kocaeli'de okul çevrelerinde dev narkotik denetimi: Yüzlerce polis sahaya indi

Kocaeli’de okul çevrelerinde dev narkotik denetimi: Yüzlerce polis sahaya indi

Denetimler il genelinde yapıldı.
Denetimler il genelinde yapıldı.

Kocaeli’de narkotik polisleri, okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 488 polis ekibi, bin 551 kişinin GBT sorgusunu yaptı ve 384 aracı kontrol etti. Denetimler sırasında kurallara uymayan 15 araca toplam 174.465 TL para cezası kesildi.

Kocaeli’de narkotik polisleri okul çevrelerini abluka altına aldı. 488 polis ekibinin sahaya indiği denetimlerde yönelik il genelinde yaptığı denetimlerde 1.551 şahıs sorgulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri okul çevrelerinde geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. 131 ekip ve 488 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 1.551 kişinin GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapıldı. Ayrıca, 384 araç da kontrol edildi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan 15 araca toplam 174.465 TL para cezası kesildi.



