Kocaeli’de okul çevrelerinde dev narkotik denetimi: Yüzlerce polis sahaya indi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri okul çevrelerinde geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. 131 ekip ve 488 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 1.551 kişinin GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapıldı. Ayrıca, 384 araç da kontrol edildi.